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Киев впервые примет сессию Парламентской ассамблеи НАТО в 2020-м

Киев впервые примет сессию Парламентской ассамблеи НАТО в 2020-м

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве впервые в истории состоится сессия Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в следующем 2020 году. Об этом говорится на странице Посольства Украины в Республике Польша в Facebook, передает УНН.

"В 2020-м Киев примет первую в истории сессию Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Наши военные уже давно доказали всему миру, что готовы вступать в НАТО. Не убавляет активности в этом направлении и ... как результат наше Министерство обороны, как и соседское польское, также будет приглашать к вступлению символикой Альянса", - говорится в сообщении.

К слову, летом во Львове состоится важный Межпарламентский совет Украина-НАТО.

Напомним, 4 апреля НАТО будет отмечать 70 лет со времени подписания договора об учреждении.

Как сообщал УНН, НАТО планирует построить хранилища военной техники США в Польше.

Ранее сообщал УНН, Украина передала в НАТО список потребностей по модернизации корабельно-катерного состава ВМС.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Киев, политика
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