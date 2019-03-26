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В Нацгвардии служат более 20 тысяч контрактников

В Нацгвардии служат более 20 тысяч контрактников

КИЕВ. 26 марта. УНН. В рядах Национальной гвардии проходят службу более 20 000 военнослужащих-контрактников. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, передает УНН.

"Число профессиональных военных-правоохранителей в рядах Национальной гвардии возросло в два раза. Сейчас в ее рядах проходит службу более 20 000 контрактников", - сказал Порошенко.

Президент также добавил, что 1364 военнослужащих Национальной гвардии отмечены высокими государственными наградами за мужество и героизм.

Как сообщал УНН, за пять лет на Донбассе погибли более 200 нацгвардейцев.

Как сообщал УНН, Украина отмечает День Национальной гвардии.

Источник: УНН
Теги: Нацгвардия, ВСУ, контрактная служба

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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