В Нацгвардии служат более 20 тысяч контрактников

КИЕВ. 26 марта. УНН. В рядах Национальной гвардии проходят службу более 20 000 военнослужащих-контрактников. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, передает УНН.

"Число профессиональных военных-правоохранителей в рядах Национальной гвардии возросло в два раза. Сейчас в ее рядах проходит службу более 20 000 контрактников", - сказал Порошенко.



Президент также добавил, что 1364 военнослужащих Национальной гвардии отмечены высокими государственными наградами за мужество и героизм.



Как сообщал УНН, за пять лет на Донбассе погибли более 200 нацгвардейцев.



Как сообщал УНН, Украина отмечает День Национальной гвардии.