Балух находится в изоляторе в Твери – правозащитники

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинский политзаключенный Владимир Балух находится в следственном изоляторе российского города Тверь. Об этом сообщил крымский адвокат Тарас Омельченко, передает УНН со ссылкой на сообщение "Крымской правозащитной группы" в Facebook.

"Политический заключенный Владимир Балух в данное время находится в Следственном изоляторе № 1 (г. Тверь)", - говорится в сообщении.

По информации адвоката, Балух до сих пор не распределен в колонию. По мнению адвокатов и правозащитников, украинца отправят в Исправительную колонию №4 г. Торжок.

Как сообщал УНН, 13 февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха без его согласия этапировали из керченской колонии в Симферополь. 18 февраля его доставили в Краснодар, 24 февраля украинец был в Армавире. Позже стало известно, что Балух 7 марта находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта — в Ярославле.

Адвокату украинца официально подтвердили, что Балух убыл в "распоряжение УФСИН России по Тверской области согласно указанию ФСИН России".

Сам Балух своего согласия на перевод в РФ не давал.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Улица Героев Небесной сотни, 18".