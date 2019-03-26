В Украину на выборы отправилась группа польских наблюдателей
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украину отправляются временные наблюдатели из Польши, которые в рамках миссии ОБСЕ будут наблюдать за ходом выборов президента Украины, запланированных на 31 марта. Об этом говорится в сообщении польского консульства в Украине в Twitter, передает УНН.
"Сегодня польские временные наблюдатели выезжают в Украине, чтобы в рамках миссии ОБСЕ наблюдать за ходом президентских выборов, запланированными на 31 марта 2019р", - говорится в сообщении.
Напомним, изначально в составе миссии ОБСЕ по наблюдению за ходом украинских выборов должно было быть 684 человека.
Но после отказа ЦИК в регистрации 24 наблюдателей от ОБСЕ по РФ, в организации заявили, что направят в Украину 660 сотрудников в качестве временных наблюдателей.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22 марта зарегистрировала 1955 международных наблюдателей.
Сегодня временные наблюдатели выезжают в, чтобы в рамках миссии # ОБСЕ наблюдать за ходом # президентськивиборы , запланированными на 31 марта 2019р. #polskapomoc #Ukraina pic.twitter.com/7DAy4fbt5L https://t.co/xlQ51ihP04- PLinWinnica (@PLinWinnica) 26 марта 2019 г.