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В Украину на выборы отправилась группа польских наблюдателей

В Украину на выборы отправилась группа польских наблюдателей

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украину отправляются временные наблюдатели из Польши, которые в рамках миссии ОБСЕ будут наблюдать за ходом выборов президента Украины, запланированных на 31 марта. Об этом говорится в сообщении польского консульства в Украине в Twitter, передает УНН.

"Сегодня польские временные наблюдатели выезжают в Украине, чтобы в рамках миссии ОБСЕ наблюдать за ходом президентских выборов, запланированными на 31 марта 2019р", - говорится в сообщении.

Напомним, изначально в составе миссии ОБСЕ по наблюдению за ходом украинских выборов должно было быть 684 человека.

Но после отказа ЦИК в регистрации 24 наблюдателей от ОБСЕ по РФ, в организации заявили, что направят в Украину 660 сотрудников в качестве временных наблюдателей.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22 марта зарегистрировала 1955 международных наблюдателей.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Польша, наблюдатели
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