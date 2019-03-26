По подозрению в государственной измене на Сытника заявили в ГБР

КИЕВ. 26 марта. УНН. ОО "Национальный интерес Украины" обратилось в Государственный бюро расследований с заявлением о совершении преступления директором НАБУ Артем Сытником. Об этом говорится на сайте организации, передает УНН.

Отмечается, что заявление в ГБР было подано сегодня. В нем, в частности, говорится о подозрении председателя НАБУ Сытника в совершении государственной измены и шпионажа.

"ОО "Национальный интерес Украины" представлено в ГБР заявление о том, что директором НАБУ Сытником А.С., Послом США в Украине Мари Йованович и другими неустановленными лицами начиная с августа 2016 года и по настоящее время постоянно осуществляются действия по выполнению предписаний иностранного агента, разглашения и передачи информации с ограниченным доступом, которая составляет Национальный интерес Украины, в Демократическую партию США с целью влияния на политическую ситуацию как в Украине так и в США в пользу представителей Демократической партии США.

Предварительная квалификация: ст.111 (государственная измена) и ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ОО отметили, что учитывая личные знакомства директора НАБУ Сытника с высокими и политическими деятелями Украины, ГБР может отказать в начале уголовного производства по их заявлениям.

И для того, чтобы предотвратить такой вероятный саботаж дела, представители "Национального интереса" уже обратились в Совет общественного контроля ГБР "с просьбой взять на контроль процесс рассмотрения указанного заявления".

Напомним, накануне Генпрокурор Луценко заявил о том, что посол США Мари Йованович передавала ему перечень людей, "которых нельзя привлекать к ответственности".

Он также обвинил председателя НАБУ Сытника в том, что он "пытался вмешаться в американские выборы и помочь кандидату в президенты Хиллари Клинтон".



