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В Европарламенте состоятся дебаты, посвященные российской оккупации Крыма

В Европарламенте состоятся дебаты, посвященные российской оккупации Крыма

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня в 21:30 по брюссельскому времени (22:30 по Киеву) в Страсбурге в Европейском парламенте состоятся дебаты, посвященные 5-й годовщине оккупации Россией Крыма. Об этом говорится в обнародованном расписании на сайте Европарламента, передает УНН.

"Сильный сигнал в поддержку Украины - ведь Крым это Украина", - поздравили дебаты в украинской миссии при ЕС.

Украинские дипломаты также отметили, что во время дебатов будет сделано заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини.

Как сообщал УНН, 15 марта Совет Безопасности ООН провел заседание в формате Арріі, посвященное пятой годовщине российской оккупации Крыма.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Крым, Украина
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