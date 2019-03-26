Регистрация | Вход |
USD: 26,89 -0,0718  EUR: 30,45 -0,0193 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 марта 2019 17:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ПЦУ пока не поднимают вопрос канонизации
В ПЦУ пока не поднимают вопрос канонизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5070
Версия для печати

ВСП внесет представление о назначении семи судей

ВСП внесет представление о назначении семи судей

КИЕВ. 26 марта. УНН. Высший совет правосудия внесения Президенту Украины Петру Порошенко представление о назначении семи судей. Об этом сообщило управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП, передает УНН.

Так, сегодня ВСП рассмотрела материалы о внесении Президенту представления о назначении семи судей.

"Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судьи признаны соответствующими занимаемой должности, и рекомендуется для назначения на должности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высший совет правосудия не установил обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту представления о назначении судей на должности.

В ВСП объяснили, что полномочия этих судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены. При этом, они занимают должности в соответствующих судах, следовательно, эти должности не являются вакантными. Также судьи прошли квалификационное оценки на соответствие занимаемой должности.

Таким образом, ВСП приняла решение внести представление о назначении:

  • Богун Оксаны Олеговны - на должность судьи Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепр;
  • Калиушко Федора Анатольевича - на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;
  • Сиволапа Дмитрия Сергеевича - на должность судьи Шишацкого районного суда Полтавской области;
  • Харакоза Константина Сергеевича - на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области;
  • Якуши Натальи Викторовны - на должность судьи Киевского районного суда города Харькова;
  • Ясиновского Ивана Григорьевича - на должность судьи Полтавского окружного административного суда;
  • Козленко Галины Александровны - на должность судьи Соломенского районного суда города Киева.

Как сообщал УНН, ВРУ отстранила от правосудия сроком на полгода судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, который входил в коллегию судей по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Источник: УНН
Теги: назначения, судьи, Высший совет правосудия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.