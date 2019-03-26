Новости: Политика
Вторник, 26 марта 2019, 20:06 • Анжелика Зенова • 3000
В этом году количество непропусков граждан РФ в Украину выросло на 25%
КИЕВ. 26 марта. УНН. В 2019 году количество непропусков граждан Российской Федерации в Украину выросло на 25%. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.
Так, на сегодняшний день количество граждан РФ, которых не пустили в Украину, составляет 2,2 тысячи человек, что больше чем за аналогичный период в прошлом году на 25%.
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Напомним, ситуация на границе с РФ остается напряженной.
Как сообщал УНН, с начала года пограничники обнаружили более 60 украинцев, завербованных российскими спецслужбами.
Источник: УНН