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Порошенко провел телефонную беседу с премьер-министром Швеции

Порошенко провел телефонную беседу с премьер-министром Швеции

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонную беседу с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.

Как сообщается на сайте во время беседы “было отмечено динамичный характер двустороннего украинского-шведского диалога, а также активное взаимодействие сторон на международной арене”.

Глава государства высоко оценил неизменную позицию Швеции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил благодарность за практическую помощь шведской стороны в преодолении последствий российской агрессии и реализации политики реформ в Украине.

Петр Порошенко выразил надежду на дальнейшее укрепление санкционной политики ЕС против России, в том числе так называемого азовского пакета.

Он также отметил важность активизации усилий с целью безотлагательного освобождения украинских заложников, в том числе украинских моряков, из российских тюрем.

“Особое внимание было уделено реализации при активном участии Швеции предложения по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе”, — добавляют в сообщении.

Собеседники согласились с необходимостью закрепления позитивных тенденций в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве между двумя странами.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, Швеция, Петр Порошенко, телефон
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