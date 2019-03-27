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В России по подозрению в мошенничестве задержали экс-министра

В России по подозрению в мошенничестве задержали экс-министра

Михаил Абызов

КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывший министр РФ по делам открытого правительства Михаил Абызов был задержан во вторник, 26 марта. Его обвиняют в масштабном мошенничестве и создании организованной преступной группировки в рамках расследования уголовного дела по выводу из России украденных четырех миллиардов рублей (примерно 55 млн евро). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Абызов был министром РФ по координации дильности открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда этот пост был ликвидирован. В последнее время экс-министр проживал в Италии и США, однако правоохранителям удалось “заманить” его в Россию, где он и был арестован.

По данным следствия, Абызов с соучастниками путем обмана акционеров двух энергокомпаний, работающих в Новосибирской области, похитил средства этих компаний и вывел за границу. Экс-министру грозит до 20 лет заключения.

Сейчас Абызов вину в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей — не признает.

“Вину Абызов не признает. Следователи нам сообщили, что завтра после 10:00 (9:00 по киевскому времени) в Басманном суде Москвы ему будет избрана мера пресечения”, — сказал защитник.

Как сообщал УНН, суд в столице России Москве арестовал члена Совета федерации (верхней палаты парламента России) от северокавказского региона Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова до 30 марта.

Источник: УНН
Теги: Россия, задержание, аресты, министры
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