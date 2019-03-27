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Председатель ЦИК сообщила, сколько избирателей изменили место голосования

Председатель ЦИК сообщила, сколько избирателей изменили место голосования

КИЕВ. 27 марта. УНН. Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что со 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее сообщение в Facebook во вторник вечером.

“Отделы ведения Государственного реестра избирателей работали на пределе возможного, оформляя заявления о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса.

За последнюю неделю было подано более 210 тысячи заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца — около 100 тысяч”, — отметила Слипачук.

По ее словам, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей — 63 869 и 28 834 соответственно.

Отделы ведения Госреестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Председатель ЦИК подчеркнула, что на сайте ДРВ в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в Госреестре добавлена информация о временной смене места голосования. В частности, там указаны номер и адрес избирательного участка, в список которой будут включены избирателя.

Напомним, Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить избирательные бюллетени для голосования в день выборов президента Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, голосование
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