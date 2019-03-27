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Евродепутат: санкций против РФ недостаточно, нужен военный потенциал

Евродепутат: санкций против РФ недостаточно, нужен военный потенциал

КИЕВ. 27 марта. УНН. Европейский союз должен быть уверенным, что все его государства-члены и стратегические интересы защищены, но для этого одних только санкций в отношении РФ мало. Об этом сообщила депутат Европейского парламента Ана Мария Гомес во время дебатов в ЕП по Крыму, передает УНН.

“Нелегальная, жестокая оккупация Крыма со стороны Президента Российской Федерации одновременно нарушает гарантии международных договоров и независимость Крыма, установленных еще в 1954 году (Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР — ред). Путин создал Россию, которая игнорирует устав ООН и международное право, и пытается отвлечь соседние страны от концепта демократии”, — заявила Гомес.

По ее словам, Россия не теряет ни одной возможности, в частности, развернуть “войну вокруг Черного моря”.

“Они пытаются подорвать Евросоюз. Санкций недостаточно. Нам нужно выйти твердо и убедиться, что у ЕС есть военный потенциал, которым мы могли бы защищать стратегические интересы Европы и граждан наших государств-членов. Вооруженный конфликт может стать реальной угрозой, это может закончиться ядерной катастрофой”, — подчеркнула она.

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Напомним, Европейский союз требует от России освободить всех украинских политзаключенных, “пленников Кремля” и военнопленных, а также обеспечить свободный проход Керченским проливом.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Крым, Украина, оккупация, аннексия, военные, аннексия Крыма
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