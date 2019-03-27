Израиль вновь был обстрелян из сектора Газа

КИЕВ. 27 марта. УНН. Армия обороны Израиля во вторник вечером, 26 марта, зафиксировала запуск ракет из сектора Газа.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог армии Израиля в Twitter.

В сообщении говорится о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге Израиля.

В частности, отмечается, что в ответ на обстрелы самолеты израильских ВВС нанесли удары по целям в секторе Газы.

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Напомним, израильские военно-воздушные силы нанесли удар по десяткам объектов ХАМАСа и небольшой группе "Исламского джихада". Цели включали многоэтажный дом в городе Газа, который, по данным Израиля, служил штаб-квартирой военной разведки ХАМАСа и офисом лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Нетаньяху заявил, что Израиль "сделает все необходимое, чтобы защитить наш народ и защитить наше государство".

Ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась после того, как рано утром 25 марта оттуда была запущена ракета, которая попала в жилой дом в поселке Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семь человек, включая двух детей, были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.