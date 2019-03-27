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Токио выразил протест Сеула за требования извинений от японского императора

Токио выразил протест Сеула за требования извинений от японского императора

Император Японии Акихито

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство Японии выразило протест Республике Корея из-за высказывания спикера Национального собрания (парламента) Южной Кореи Мун Хи Сана, который потребовал извинений от японского императора Акихито за принуждение кореянок в сексуальных связях с японскими военными в годы Второй мировой войны. Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает УНН.

“Серия его высказываний абсолютно неприемлема. У меня нет желания это комментировать. Мы заявили протест по дипломатическим каналам, а также требуем взять эти слова назад”, — сказал он.

Напомним, ранее Мун Хи Сан в интервью южнокорейской газете “Хангёре” (“Единая нация”) заявил, что Акихито следует встретиться с кореянками, что стали жертвами военных преступлений, и извиниться перед ними от имени Японии, поскольку император является символом японской нации.

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По итогам переговоров бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в декабре 2015 года стороны договорились окончательно решить омрачавшую двусторонние отношения проблему женщин, ставших жертвами сексуального насилия во время японского колониального господства. Токио тогда принес официальные извинения и передал 8,9 млн долларов в фонд помощи жертвам военных преступлений. Однако после прихода к власти нынешнего президента Мун Чжэ Ина фонд было решено закрыть, и проблема была вновь признана Сеулом неурегулированной.

Как сообщал УНН, Император Японии Акихито заявлял, что откажется от престола в апреле 2019 года. На церемонию в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств.

Источник: УНН
Теги: Япония, женщина, Южная Корея, сексуальная эксплуатация
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