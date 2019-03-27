Токио выразил протест Сеула за требования извинений от японского императора

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство Японии выразило протест Республике Корея из-за высказывания спикера Национального собрания (парламента) Южной Кореи Мун Хи Сана, который потребовал извинений от японского императора Акихито за принуждение кореянок в сексуальных связях с японскими военными в годы Второй мировой войны. Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает УНН.

“Серия его высказываний абсолютно неприемлема. У меня нет желания это комментировать. Мы заявили протест по дипломатическим каналам, а также требуем взять эти слова назад”, — сказал он.

Напомним, ранее Мун Хи Сан в интервью южнокорейской газете “Хангёре” (“Единая нация”) заявил, что Акихито следует встретиться с кореянками, что стали жертвами военных преступлений, и извиниться перед ними от имени Японии, поскольку император является символом японской нации.

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По итогам переговоров бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в декабре 2015 года стороны договорились окончательно решить омрачавшую двусторонние отношения проблему женщин, ставших жертвами сексуального насилия во время японского колониального господства. Токио тогда принес официальные извинения и передал 8,9 млн долларов в фонд помощи жертвам военных преступлений. Однако после прихода к власти нынешнего президента Мун Чжэ Ина фонд было решено закрыть, и проблема была вновь признана Сеулом неурегулированной.

Как сообщал УНН, Император Японии Акихито заявлял, что откажется от престола в апреле 2019 года. На церемонию в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств.