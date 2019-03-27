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Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал - ГПСУ

КИЕВ. 27 марта. УНН. Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал. Об этом заявил Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН.

"Не было такого прецедента, чтобы приезжали российские наблюдатели. Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал", - сказал он.

Глава пограничного ведомства также отметил, что Украина получила заявки примерно от 2000 наблюдателей из других стран и в этом вопросе Госпогранслужба сотрудничает с ЦИК, СБУ, Нацполицией.

"Иностранные наблюдатели аккредитованы, соответственно, списки ЦИК нам предоставила. Мы предварительно их проверяем, и они уже прибывают в Украину", - сказал Петр Цигикал.

Председатель ГПСУ отметил о случаях, когда под видом представителей ОБСЕ, или представителей других иностранных СМИ едут граждане России, которые хотят освещать события в Украине, в таких случаях пограничники их возвращают.

Ранее в МИД Украины заявили, что российских наблюдателей не будет на выборах в Украине, потому что они представляют не демократию, а спецслужбы Кремля.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, пограничники, наблюдатели
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