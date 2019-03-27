МИД выразил протест через обыски, избиения и задержания крымских татар в Крыму

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с массовыми незаконными обысками домов и задержаниями представителей крымскотатарского народа и не исключают, что эти события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар. Об этом говорится в комментарии МИД относительно новой волны преследований крымских татар во временно оккупированном Крыму, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с массовыми незаконными обысками домов и задержаниями представителей крымскотатарского народа, которые состоялись сегодня в Симферопольском и Белогорском районах временно оккупированного Россией Крыма", - заявили в министерстве.

В МИД отметили, что новой волной репрессий РФ отвечает на пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины".

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Кроме того, по мнению дипломатов, масштабный характер преследований свидетельствует о настроенности России на дальнейшее усиление практики репрессий и запугивания граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что во время обысков в микрорайоне Каменка Симферополя российские оккупанты перешли к избиению местных жителей, которые находились рядом", - отмечают дипломаты.

Также в дипведомство выразило особую обеспокоенность тем, что оккупационные власти РФ выбрала в качестве предлога для своих карательных акций т.н. "дело Хизб ут-Тахрир".

"Мы не исключаем, что сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар, и призываем международное сообщество немедленно отреагировать на действия российской оккупационной власти. Политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора должно быть усилено с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения де-оккупации АР Крым и г. Севастополь", - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНН, в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ провели десятки обысков у фигурантов бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир".

Задержанных после обысков крымских татар увезли в управление ФСБ РФ во временно оккупированном Симферополе.