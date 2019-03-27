МВД: около 20% голосов попытаются сфальсифицировать из-за неявки избирателей

КИЕВ. 27 марта. УНН. Около 20% голосов будут пытаться сфальсифицировать за счет неявки на выборах Президента Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол во время брифинга МВД по работе во время выборов, передает корреспондент УНН.

"Есть другой путь фальсификации, который практически трудно обнаружить, и это уже работа наблюдателей, кандидатов в президенты и членов их комиссий. К сожалению, есть большое количество людей, которые проживают в Украине, но не ходят голосовать. Их ожидается около 20%. Это тот резерв, который будут пытаться сфальсифицировать их голосами", - отметил Апостол.

Он добавил, что предотвратить такую фальсификацию должны наблюдатели и ответственные лица каждого из кандидатов: считать всех избирателей на участках, которые придут голосовать.

Напомним, глава ЦИК сообщила, сколько избирателей изменили место голосования.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.