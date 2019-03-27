Украина проинформировала СЕ о массовых задержаниях в Крыму

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина проинформировала Совет Европы о массовых задержаниях крымских татар в Крыму. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Только что проинформировал Генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы об очередной системной атаке российских оккупантов на крымских татар в Крыму. Отметил, что речь идет о целенаправленной политике подавления. Призвал СЕ к действиям", - сообщил он.



Как сообщал УНН, МИД выразил протест из-за обысков, избиений и задержания крымских татар в Крыму.



Напомним, по информации "Крымской солидарности", задержанных после обысков во временно оккупированном Симферополе крымских татар увезли в ФСБ РФ.



Как сообщал УНН, прибывших к месту совершения обысков у фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оккупанты не допустили адвокатов.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир".