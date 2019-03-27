В правительстве отреагировали на визит Бойко и Медведчука в Москву

КИЕВ. 27 марта. УНН. Глава правительства дал поручение всем причастным службам проверить, каким образом ряд оппозиционных политиков во главе с народным депутатом Юрием Бойко осуществили запрещенный законом прямой авиаперелет из Киева в Москву. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я просил бы выяснить, поручение правительства - Госавиаслужба, Укравиарух, пограничники, все - проверить, кто действовал, в каких пределах и где были допущены нарушения закона Украины (относительно запрета на прямые перелеты между Украиной и РФ - ред.) с соответствующим реагированием и информированием Кабинета министров Украины", - отметил Премьер.

По его словам, закон запрещает прямое авиационное сообщение между Украиной и РФ.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что политики летали в Москву прямым авиарейсом из аэропорта Киев (Жуляны) и возвращались так же - через этот же аэропорт.

"В нарушение закона Украины о запрете авиационного сообщения с Российской Федерацией, в нарушение санкций Украины, мы имели 22.03 перелет господина Бойко, направленный Киев (Жуляны) - Москва, 12:50, Москва - Киев (Жуляны), 23:18", - отметил Аваков.

Ранее в Москве кандидат в президенты Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, посвященную "экономическим вопросам".

Напомним, Служба безопасности Украины предоставит правовую оценку визиту Юрия Бойко и Виктора Медведчука к премьер-министру России Дмитрию Медведеву в РФ и их заявлениям.