КИЕВ. 27 марта. УНН. Спасатели провели проверку всех избирательных участков на предмет безопасности накануне выборов Президента Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел, председатель координационного штаба Иван Стойко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании, передает корреспондент УНН.

"На местах работают подготовленные группы взрывотехников, ГСЧС работают в штатном усиленном режиме, все участки проверены на фактор безопасности, имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинок, запасные выходы", - отметил Стойко.

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Как сообщал УНН, с 25 марта на усиленный режим переведены личный состав территориальных органов ГСЧС. Для обеспечения пожарной безопасности будет привлечено 39 тысяч человек личного состава.

Напомним, Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии.