Правительство передало на вооружение ВСУ конфискованные российские ракеты ЗРК "Печора"

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство передало на вооружение Вооруженных сил Украины конфискованные из-за ненадлежащего транзита Украиной российские ракеты к зенитно-ракетному комплексу "Печора". Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Вооруженные силы Украины получат на боевое дежурство буквально в ближайшую неделю современный зенитно-ракетный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора", - отметил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

При этом он добавил, что в одном из морских портов Украины была найдена ракета зенитно-ракетного комплекса С-125 в полном оснащении, которая сохранялась с нарушением законодательства в сфере транзита и перевозки боеприпасов. Эта ракета была арестована и будет передана ВСУ, требующих такое вооружение.

В свою очередь, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что всего украинские правоохранители арестовали 36 зенитных ракет "земля-воздух" в полном оснащении, вместе с сопутствующим оборудованием. Также он уточнил, что еще в 2007 году граждане РФ пытались передать по поддельным документам в Эритрею, а возможно, и в другие страны сам зенитный комплекс РФ.

"Согласно сообщению Департамента контрразведки СБУ, СБУ и Главная военная прокуратура зарегистрировали в январе текущего года уголовное производство с последующей фабулой. С апреля 2007 года по настоящее время должностные лица "Рособоронэкспорта" из РФ, по предварительному сговору с должностными лицами из оборонно-промышленного комплекса Украины совершили незаконное перемещение через таможенную границу с Украиной с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", - отметил Генпрокурор.

По его словам, во время уголовного производства ГПУ сделала все от нее зависящее, чтобы оружие страны-агрессора было передано ВСУ. "Чтобы все 36 ракет современного комплекса защищали мирное небо над нашей страной", - добавил Луценко.

Напомним, по словам Президента Порошенко, собственная высокоточная ракетное оружие позволит Украине сдержать агрессию России.