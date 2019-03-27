Регистрация | Вход |
USD: 26,98 0,0911  EUR: 30,46 0,0115 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 марта 2019 14:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15165
Версия для печати

Правительство передало на вооружение ВСУ конфискованные российские ракеты ЗРК "Печора"

Правительство передало на вооружение ВСУ конфискованные российские ракеты ЗРК "Печора"

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство передало на вооружение Вооруженных сил Украины конфискованные из-за ненадлежащего транзита Украиной российские ракеты к зенитно-ракетному комплексу "Печора". Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Вооруженные силы Украины получат на боевое дежурство буквально в ближайшую неделю современный зенитно-ракетный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора", - отметил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

При этом он добавил, что в одном из морских портов Украины была найдена ракета зенитно-ракетного комплекса С-125 в полном оснащении, которая сохранялась с нарушением законодательства в сфере транзита и перевозки боеприпасов. Эта ракета была арестована и будет передана ВСУ, требующих такое вооружение.

В свою очередь, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что всего украинские правоохранители арестовали 36 зенитных ракет "земля-воздух" в полном оснащении, вместе с сопутствующим оборудованием. Также он уточнил, что еще в 2007 году граждане РФ пытались передать по поддельным документам в Эритрею, а возможно, и в другие страны сам зенитный комплекс РФ.

"Согласно сообщению Департамента контрразведки СБУ, СБУ и Главная военная прокуратура зарегистрировали в январе текущего года уголовное производство с последующей фабулой. С апреля 2007 года по настоящее время должностные лица "Рособоронэкспорта" из РФ, по предварительному сговору с должностными лицами из оборонно-промышленного комплекса Украины совершили незаконное перемещение через таможенную границу с Украиной с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", - отметил Генпрокурор.

По его словам, во время уголовного производства ГПУ сделала все от нее зависящее, чтобы оружие страны-агрессора было передано ВСУ. "Чтобы все 36 ракет современного комплекса защищали мирное небо над нашей страной", - добавил Луценко.

Напомним, по словам Президента Порошенко, собственная высокоточная ракетное оружие позволит Украине сдержать агрессию России.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Минобороны, ВСУ, ракета, Матиос, Юрий Луценко, военная прокуратура

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
Матиос Анатолий
Матиос Анатолий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.