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Рабочие подгруппы по Донбассу собрались в Минске

Рабочие подгруппы по Донбассу собрались в Минске

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Минске начали заседание рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве в Twitter.

Напомним, Украина обратится к РФ с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке.

Ранее представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук сообщил, что с 00:00 часов 8 марта во зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно. Однако, в зоне ООС продолжаются враждебные обстрелы.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа
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