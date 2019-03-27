Парламент Польши направил на выборы в Украину 12 наблюдателей

КИЕВ. 27 марта. УНН. Польша направила для наблюдения за президентскими выборами в Украине 12 парламентариев в миссии от сейма и сената страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу польского сейма.

"Независимая наблюдательная миссия сейма и сената 29 марта - 1 апреля будет наблюдать за президентскими выборами в Украине, назначенными на 31 марта. В наблюдении примут участие 12 парламентариев", - указано в сообщении.

В частности, это восемь членов сейма и четыре сенатора. Миссия возглавила Барбара Бартусь.

Миссия будет разделена на две группы, действующие в Киеве и Львове.

"30 марта этого года члены миссии встретятся с представителями Центральной избирательной комиссии Украины, избирательных комиссий и общественных организаций. В день выборов, 31 марта, группы наблюдателей будут следить за процессом голосования в Киевском и Львовском консульских округах", - говорится в сообщении.

Независимо от наблюдательной миссии от сейма, следить за избирательной кампанией в Украине и за избирательным процессом будут тоже парламентарии из делегаций сейма и сената от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Напомним, накануне в Украину на выборы отправилась группа польских наблюдателей.

Добавим, ЦИК завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах Президента Украины. Всего зарегистрировано 2 344 официальных наблюдателей.

Также напомним, ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах.