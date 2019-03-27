Регистрация | Вход |
USD: 26,98 0,0911  EUR: 30,46 0,0115 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 марта 2019 15:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
17265
Версия для печати

В отелях обяжут проектировать универсальные номера

В отелях обяжут проектировать универсальные номера

КИЕВ. 27 марта. УНН. С 1 апреля в гостиницах обязательно будут проектировать универсальные номера. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"В новом ГСН по инклюзивности зданий и сооружений было предусмотрено обязательное требование - при проектировании гостиниц организовывать не менее 10% номеров универсальными и удобными для всех категорий граждан, в том числе, людей с инвалидностью и другого маломобильного населения", - отметил Парцхаладзе.

Новая норма вступает в действие с 1 апреля 2019 года.

По его словам, в Украине насчитывается около 2500 отелей и гостиничных комплексов, однако "на пальцах одной руки можно пересчитать гостиницы в Киеве, которые сегодня имеют беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью и удобные универсальные номера, еще хуже ситуация в других украинских городах".

Согласно новым ГСН, в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах не менее 10% жилых мест должны проектироваться универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе и лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках. Согласно этим нормам, все гостиницы также обязательно должны иметь беспрепятственный доступ извне и внутри.

Напомним, в Украине ужесточат требования к инклюзивности зданий.

Источник: УНН
Теги: строительство, Минрегион, отдых
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.