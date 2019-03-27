Вмешательство НАБУ в выборы США: общественный совет ГБР взял ситуацию на контроль

КИЕВ. 27 марта. УНН. Совет общественного контроля при Государственном бюро расследования проконтролирует рассмотрение заявления общественной организации "Национальный интерес Украины" о возможном вмешательстве главы Национального бюро расследования Артема Сытника во внутренние дела США. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Соответствующее решение принято вчера на заседании Совета общественного контроля и обусловлено вероятным вмешательством и влиянием чиновников на рассмотрение заявления "Национального интереса Украины".

"На очередном заседании СОК ГБР, состоявшемся 26 марта в г. Днепр, членами Совета было рассмотрено обращение организации Национальный Интерес Украины по контролю заявления организации, представленного в Государственное Бюро Расследований о преступлении директора НАБУ Сытника, посла США Йованович и других (неустановленных лиц) по ст. 111 УК Украины (Государственная измена) и 114 УК Украины (Шпионаж).

Осознавая общественный резонанс этого дела, а также имея информацию о связи фигурантов с высшими должностными лицами и политиками Украины, организация Национальный Интерес Украины предполагает определенные преграды и давление на сотрудников ГБР. Для защиты следователей и соблюдения всех законных процедур было решено обратиться в Совет Общественного контроля при ГБР и оповестить членов Совета о подаче такого заявления.

В свою очередь, члены СОК при ГБР единогласно поддержали просьбу взять под личный контроль заявление и проконтролировать соблюдение законности его рассмотрения", - говорится в заявлении организации "Национальный интерес Украины".

Также, членами Совета общественного контроля решено обратиться к руководителю ГБР Роману Трубе с просьбой взять ход этого дела под личный контроль.

"Национальный Интерес Украины выражает благодарность членам СОК при ГБР за поддержку в вопросах защиты национальных интересов государства", - отмечается в заявлении общественных деятелей.

Напомним, заявление о подозрении главы НАБУ Артема Сытника в совершении государственной измены и шпионажа ОО "Национальный интерес Украины" подал в ГБР вчера, 26 марта.

"ОО "Национальный интерес Украины" представлено в ГБР заявление о том, что директором НАБУ Сытником А.С., Послом США в Украине Мари Йованович и другими неустановленными лицами, начиная с августа 2016 и по настоящее время постоянно осуществляются действия по выполнению распоряжений иностранного агента, разглашению и передаче информации с ограниченным доступом, которая составляет Национальный интерес Украины, к Демократической партии США с целью влияния на политическую ситуацию как в Украине, так и в США в пользу представителей Демократической партии США. Предыдущая квалификация: ст.111 (государственная измена) и ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении ОО "Национальный интерес Украины".

Согласно законодательству, заявление должно быть рассмотрено в течение 24 часов.