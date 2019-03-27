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Правительство внесло изменения в перспективные планы формирования теробщин двух областей

Правительство внесло изменения в перспективные планы формирования теробщин двух областей

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство внесло изменения в перспективные планы формирования территорий общин Ровенской и Львовской областей, что даст им возможность перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на сайт правительства.

Согласно решению правительства, в перспективном плане формирования территорий общин Ровенской области уточняется состав Дубенской, Привильненськой и Повчанской общин, а в перспективном плане Львовской области уточняется состав Гнездычевской и Жидачевской общин.

После внесения соответствующих изменений в перспективный план такие общины будут иметь основания для перехода на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом Украины в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Украины.

"Общины получат дополнительные стимулы и ресурсы для обеспечения устойчивого развития своих территорий в кратко- и долгосрочной перспективе", - отметил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующих постановлений.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров принять меры для ускорения формирования территориальных общин в стране.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство
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