Правительство внесло изменения в перспективные планы формирования теробщин двух областей

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство внесло изменения в перспективные планы формирования территорий общин Ровенской и Львовской областей, что даст им возможность перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на сайт правительства.

Согласно решению правительства, в перспективном плане формирования территорий общин Ровенской области уточняется состав Дубенской, Привильненськой и Повчанской общин, а в перспективном плане Львовской области уточняется состав Гнездычевской и Жидачевской общин.



После внесения соответствующих изменений в перспективный план такие общины будут иметь основания для перехода на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом Украины в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Украины.

"Общины получат дополнительные стимулы и ресурсы для обеспечения устойчивого развития своих территорий в кратко- и долгосрочной перспективе", - отметил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующих постановлений.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров принять меры для ускорения формирования территориальных общин в стране.