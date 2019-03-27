Правительство упростило строительство военных аэродромов и складов на Донбассе

КИЕВ. 27 марта. УНН. Кабинет министров упростил строительство несложных военных сооружений в Луганской и Донецкой областях. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает УНН.

По данным чиновника, правительство упростило строительство несложных военных сооружений в Луганской и Донецкой областях для повышения обороноспособности Украины. Согласно документу, отныне осуществление нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта военных аэродромов, арсеналов, баз и складов, коммунальных сооружений и инженерных сетей (с классом последствий СС1, СС2) на территории воинских частей (подразделений), учреждений и организаций Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Службы внешней разведки не потребует получения разрешений. Это касается мер по обеспечению национальной безопасности и обороны в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, это касается нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов казарменно-жилищного фонда военных городков (кроме жилых домов).



"Сейчас, во время очень сложной военной ситуации на Востоке Украины нужно своевременно обеспечивать все условия для повышения обороноспособности Украины", - прокомментировал актуальность этого решения заместитель министра.

Напомним, в Украине планируют реализацию проекта по построению нескольких хранилищ для боеприпасов и ракет по стандартам НАТО общей стоимостью 4 млн грн.



В Украине в 2019 году расширят программу строительства общежитий для военнослужащих.