Названа страна ЕС с самым маленьким разрывом между богатыми и бедными

КИЕВ. 27 марта. УНН. В странах Евросоюза наблюдается ощутимое неравенство в доходах между богатыми и бедными. Однако самый маленький разрыв между богатыми и бедными в 2016 году зафиксировали в Чехии – 3,5 раза. Об этом свидетельствуют последние данные Евростата, передает УНН.

Сообщается, что доходы богатых примерно в 5 раз больше, чем бедных.

При этом, в 2016 году самый маленький разрыв между богатыми и бедными был зафиксирован в Чешской Республике – 3,5 раза. Далее следуют Словения, Словакия и Финляндия (3,6 раза), Латвия, Италия, Испания и Греция (6 раз). В Литве и Румынии доходы богатых примерно в 7 раз выше, чем бедных.

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Самый большой разрыв между богатыми и бедными был зафиксирован в Болгарии - 7,9 раз.

Напомним, что в Украине тем временем за чертой бедности проживают 14 млн граждан. Такие данные Госстат опубликовал по итогам прошлого года.

Параллельно, согласно расчетам Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, у нас подорожали 14 наименований, или 45% социального ассортимента продуктов, что может свидетельствовать о недоедании бедного населения.

Уточним, что в прошлом году правительство отменило госрегулирование цен на социальные продукты. Такое решение спровоцировало резкое их подорожание.

"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступны", - отметил по этому поводу депутат Сергей Тригубенко и добавил, что поддерживает своих коллег по парламенту, которые призывают правительство возобновить государственное регулирование цен на социальные продукты питания.