Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

КИЕВ. 27 марта. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе собралась на очередное заседание в Минске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве в Twitter.

Ранее сегодня на заседание в Минске собрались рабочие подгруппы ТКГ по Донбассу.

Напомним, Украина обратится к РФ с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке.

Представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук ранее сообщил, что с 00:00 часов 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно. Однако, в зоне ООС продолжаются вражеские обстрелы.