Украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО - Наев

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту - в некоторых вопросах даже шагает впереди. Об этом сказал командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью парламентской газете "Голос Украины", сообщает УНН.

"Украина давно и последовательно держит курс на вступление в Североатлантический альянс. Всю предыдущую, до 2014-го, историю независимой Украины это тоже делалось, но делалось медленно и неуверенно. Последние же пять лет это - как стремительный рывок вперед. Во всем - и в случае совместных учений, и совместных действий в составе миротворческих подразделений и обучения с инструкторами из армий разных стран, и военной науки, и логистики, и всех других сфер военной жизни", - сказал Наев.

Также он отметил, что украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту - в некоторых вопросах даже шагает впереди.

"Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь. И шаги на этом пути четко определены соответствующими доктринами и нормативно-правовыми документами правительства и Вооруженных Сил", - отметил Наев.

По его словам, срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далеко.

Напомним, украинские курсанты проходят стажировку на кораблях военно-морских сил государств-членов НАТО.