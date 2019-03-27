РФ планирует провокации в Украине во время Вербной недели – разведка

КИЕВ. 27 марта. УНН. Россия планирует во время празднования Вербной недели осуществлять провокации, связанные с непризнанием ею итогов выборов президента Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Службы внешней разведки Украины, передает УНН.

"РФ будет использовать религиозный фактор для дестабилизации ситуации в Украине, в частности осуществлением во время празднования Вербной недели (21-28.04) провокаций, связанных с непризнанием Россией итогов президентских выборов в нашей стране", - говорится в сообщении.

По данным разведки, для этого российская сторона будет организовывать паломничество православных русских к киевским святыням.

"При этом под видом паломников планируется отправить в Украину как сотрудников спецслужб, так и подготовленных для проведения акций уличной неповиновения боевиков "православного спрямування", - отметили в СВР.

Как сообщал УНН, РФ планирует провести кибератаки на серверы ЦИК и окружных избирательных комиссий Украины в день выборов президента.