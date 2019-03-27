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Раде рекомендуют усилить контроль за въездом в Украину иностранцев

Раде рекомендуют усилить контроль за въездом в Украину иностранцев

КИЕВ. 27 марта. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления контроля за въездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующее решение члены комитета приняли в результате рассмотрения законопроекта №9402 во время заседания 20 марта, передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект предлагает ввести механизм предварительного электронного сообщения иностранцами, которые являются гражданами государств миграционного риска или лицами без гражданства и постоянно проживают в этих государствах, об их намерении посетить Украину. Также проект закона предусматривает создание правовых оснований для сбора биометрической информации, которая будет подаваться иностранцами и лицами без гражданства при оформлении виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию; возможность установления правительством особых требований к уровню защиты паспортных документов иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих в Украину, в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в законы Украины "О государственной границе Украины", "О пограничном контроле" и "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

По мнению народных депутатов, принятие законопроекта позволит обеспечить дальнейшую реализацию мероприятий по усилению контроля за въездом в Украину и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска.

Напомним, с начала этого года Госпогранслужба не пустила на территорию Украины 8000 иностранцев.

Источник: УНН
Теги: граница, Верховная Рада, иностранцы
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