Правительство приняло постановление для продвижения Украины в рейтинге Doing Business

КИЕВ. 27 марта. УНН. Кабинет Министров Украины принял комплексное постановление, целью которого является облегчение условий ведения бизнеса в Украине и повышение позиций Украины в международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"В принятом правительственном постановлении, в частности, определены нормы, позволяющие учредителям обществ с ограниченной ответственностью в электронной форме выбирать для себя варианты устава, а заказчикам строительства быстрее и с меньшими затратами для себя регистрировать декларации о готовности строительства с помощью электронного кабинета", - отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

В частности правительство упростило процесс приведения уставов существующих ООО, учредители которых теперь смогут в электронной форме выбирать тот вариант устава, который им больше подходит. Сама процедура регистрации ООО будет максимально ускорена.

Кроме того, Кабмин разрешил банковским учреждениям получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, обращающихся для получения кредитов. Ожидаемым результатом принятия постановления станет уменьшение стоимости кредитования.

Также постановление установило единый прозрачный и дружественный для бизнеса порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества. Кроме того, постановление упрощает регистрацию декларации о готовности объекта строительства к эксплуатации из-за расширения функционала электронного кабинета работников государственного архитектурно-строительного контроля, а также определения статуса электронного сервиса в качестве электронного кабинета заказчика.

Кабинет Министров привел процедуры осуществления экологического контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества, во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море, в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Украины. Также благодаря принятым постановлением предприятия-импортеры смогут импортировать запчасти для Украины, имея сертификаты типа и качества автозапчастей стран, выданные в странах ЕС.

Напомним, сокращение контактов бизнеса с государственными органами позволит сократить расходы предпринимателей на 960 млн грн.