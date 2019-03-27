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Количество украинских политзаключенных в РФ близится к сотне – адвокат

Количество украинских политзаключенных в РФ близится к сотне – адвокат

КИЕВ. 27 марта. УНН. Количество украинских политзаключенных в РФ приближается к 100, при этом, более половины из них - это крымские татары. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

"Количество украинских политзаключенных приближается к 100. Более половины из них - крымские татары", - сообщил Полозов.

Он отметил, что во временно оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку.

"Российские власти проводят последовательную политику подавления и угнетения крымских татар с самого начала оккупации, начиная с убийства Решата Аметова в марте 2014 года", - написал адвокат.

По его словам, фабрикуя уголовные дела против граждан Украины - крымских татар, обвиняя их в экстремизме и терроризме, российские власти преследуют две задачи.

"Запугать крымских татар и подавить любой протест против незаконных действий оккупационных властей. Попытаться репрессиями радикализировать крымскотатарский народ до уровня северокавказских республик и тем самым приступить к окончательному решению крымскотатарского вопроса на территории полуострова", - пояснил защитник.

Как сообщал УНН, в тюрьмах оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца.

Задержанные после обысков в оккупированном Крыму активисты помогали политзаключенным.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, адвокаты, политзаключенные
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