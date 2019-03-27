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В МИД рассказали, сколько наблюдателей за рубежом имеют кандидаты в президенты Украины

В МИД рассказали, сколько наблюдателей за рубежом имеют кандидаты в президенты Украины

КИЕВ. 27 марта. УНН. За рубежом, по состоянию на 27 марта, уже зарегистрировано 153 наблюдателя за выборами Президента Украины, которые состоятся 31 марта. Часть из них - от общественных организаций, но большинство - от кандидатов в президенты. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.

"Сейчас у нас зарегистрировано 153 наблюдателя", - сказал Погорельцев.

По его словам, от ОО "Электронная демократия" зарегистрирован 1 человек, от ОО "Опора" - 13 человек, от "Передовых правовых инициатив" - 18 человек.

"И от кандидатов в президенты зарегистрировано: от Анатолия Гриценко - 14 наблюдателей, Олега Ляшко - 1 человек, Владимира Зеленского - 51 человек, Руслана Кошулинского - 28 человек, Юлии Тимошенко - 25 человек и от Александра Шевченко - 2 человека", - сказал директор Департамента консульской службы МИД.

Напомним, 25 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины. Всего зарегистрировано 2344 официальных наблюдателей.

Источник: УНН
Теги: выборы, МИД, Украина
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