Сейфы для бюллетеней: в МИД рассказали об охране украинских избирательных материалов за рубежом

КИЕВ. 27 марта. УНН. Избирательные участки за границей оборудованы необходимым орудием для хранения избирательных материалов, в то время как первые бюллетени уже отправились в иностранных украинских участков. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.

"Сейчас происходит доставка избирательных бюллетеней, обеспечено хранение всех избирательных материалов четко в соответствии с требованиями действующего законодательства. Все помещения избирательных участков оборудованы всем необходимым орудием, в том числе сейфами для соответствующей избирательной документации. Когда принималось решение о том, чтобы зарубежные избирательные участки действовали на территории иностранных дипломатических учреждений, поскольку, безусловно, учитывался тот факт, что это территория Украины, что у нас есть все средства и возможности сохранения соответствующей документации, сохранения безопасности наших граждан, чтобы обеспечить нормальную работу участковых избирательных комиссий", - рассказал Погорельцев.

По словам директора Департамента консульской службы МИД, первые материалы уже начали передавать на зарубежные участки несколько дней назад, сейчас передаются уточненные списки избирателей.

"Будет еще осуществлена передача в участковые избирательные комиссии в заграничном округе дополнительно напечатанных бюллетеней, так как большое количество заявлений о включении в список избирателей было подано в последние дни - 23,24 и 25, когда был пик представления этих заявлений. Поэтому возникла необходимость, немного ж таких участков, где малое количество избирателей - 50-70, до 100 человек, а количество поданных заявлений превысило определенное к тому времени количество избирателей", - сказал он.

По словам Погорельцева, дополнительное количество избирателей будет напечатано и передано на избирательные участки Украины за рубежом вовремя.



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