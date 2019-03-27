Баннер "Кто заказал Гандзюк?" появился на трибунах люксембургского стадиона

КИЕВ. 27 марта. УНН. Во время матча "Украина-Люксембург", 25 марта, в рамках отбора на Евро-2020 на трибунах стадиона украинские болельщики разместили баннер с призывом расследовать убийство Екатерины Гандзюк, передает УНН.

Матч проходил на стадионе "Жози Бартель" в Люксембурге.

Напомним, 31 июля 2018 года Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

4 ноября стало известно о смерти Екатерины после 3-х месяцев лечения.

6 ноября 2018 года ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства активисты.

Впоследствии, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что временная следственная комиссия по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов не предоставляла никакой информации Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам, поэтому пользы от ее работы нет.

14 марта Луценко заявил, что не исключает переквалификации дела Екатерины.

"На данный момент дело квалифицируется по статье 115 "Умышленное убийство". От выводов экспертизы, которая завершится на днях, будет зависеть правильность этой квалификации. Если судомедична экспертиза подтвердит, что связь между химическими ожогами и наступлением смерти, то это - 115-я. Если иначе - я допускаю, что будет изменена квалификация", - сказал он.

Между тем, по подозрению в организации убийства Гандзюк был задержан председатель Херсонского областного совета Владислава Мангера. Ему объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

19 февраля ГПУ обжаловала меру пресечения подозреваемому, а уже 4 марта суд отказался продлить меру пресечения Мангеру.

Сейчас он вышел под залог и с него сняли электронный браслет. ГПУ подала апелляцию на решение суда.