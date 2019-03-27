Названо количество украинских избирателей в России

КИЕВ. 27 марта. УНН. Около 30 тыс. граждан Украины 31 марта смогут голосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстана. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.

"Мы знаем, что в России сейчас находится более 2 млн украинских граждан ... Чтобы обеспечить возможность проголосовать, мы сделали определенные действия, и те украинские граждане, которые находятся на территории РФ временно - а это подавляющее большинство - смогут отдать свой голос в Украине по месту постоянного проживания, если они заранее позаботились об изменении избирательного адреса. Те граждане, которые проживают в России постоянно, будут иметь возможность голосовать в посольствах Украины в Грузии - это около 8 тыс. граждан, состоящих на учете в генконсульстве в Ростове на Дону, в Финляндии - около 19 тыс. граждан, которые относятся к посольству Украины в России и в генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге, и в Казахстане - это около 3 тыс. граждан, которые состоят на учете консульства в Екатеринбурге и Новосибирске" , - сказал он.

По его словам, практически все украинские граждане, которые находились на консульском учете в посольствах и консульствах Украины в РФ, отнесены к другим дипучреждениям.



Как сообщал УНН, в МИД рассказали об охране украинских избирательных материалов за рубежом .