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Япония передала медоборудование главному военному госпиталю

Япония передала медоборудование главному военному госпиталю

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство Японии передало главному военному клиническому центру в Киеве современное медицинское оборудование, среди которого аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 27 марта, в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" японской стороной, при содействии ООН, было передано современное медицинское оборудование: аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат и наборы для оказания экстренной медицинской помощи нашим военным медикам, которые спасают жизни военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил", - указали в ведомстве.

По словам министра обороны Степана Полторака, всего с начала российской агрессии против нашей страны японской стороной было передано ВС Украины медицинского оборудования почти на 1,5 миллиона долларов.

Напомним, в течение последних четырех лет правительство Японии выделило финансовую помощь Украине в размере более 1,7 млрд долл.

Источник: УНН
Теги: госпиталь, Япония, военные
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