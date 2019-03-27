Украина требует от РФ обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинская делегация в Минске обратилась к Российской Федерации с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке и реконструкции моста в Станице Луганской. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель от Украины в трехстороннем контактной группе в Минске Ирина Геращенко на странице в Facebook, передает УНН.

"Мы возлагаем полную ответственность на РФ как оккупанта за срыв открытия КПВВ "Золотое" и блокаду реконструкции аварийного моста в Станице Луганской. РФ действует по принципу: чем хуже - тем лучше, создает гуманитарную катастрофу на Донбассе", - написала Геращенко.



Она добавила, что украинская делегация требует от РФ немедленно снять свой блок-пост, который незаконно установили на остатках разрушенного моста, разминировать прилегающие территории и обеспечить режим тишины для проведения реконструкции.



"Также, отдельный вопрос - ситуация с безопасностью в Красногоровке. По просьбе местной общины и власти обратились к РФ - обеспечить режим тишины для проведения ремонта газопровода. От СММ ожидаем мониторингового сопровождения на время ремонта", - добавила Геращенко.



Кроме того, украинская сторона ожидает более жесткой публичной позиции от ОБСЕ по блокаде гуманитарных вопросов Москвой.



Напомним, Геращенко рассказала, когда СММ ОБСЕ начала фиксировать новую российскую технику на Донбассе.