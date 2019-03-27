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Оккупационные власти досрочно расторгли договор аренды храма ПЦУ в Симферополе – Зоря

Оккупационные власти досрочно расторгли договор аренды храма ПЦУ в Симферополе – Зоря

КИЕВ. 27 марта. УНН. Управление Крымской епархии поместной УПЦ получило от оккупационной власти письмо о досрочном расторжении договора аренды на здание, где расположен единственный в Симферополе храм Православной Церкви Украины. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) в Facebook, передает УНН.

"Сегодня (27 марта - ред.) Управление Крымской епархии Поместной УПЦ получило письмо от оккупационного "Министерства земельных и имущественных отношений" о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм Православной Церкви Украины. Причина - "отсутствие оплаты аренды" в размере 2 (два) рубля", - написал архиепископ.

По его словам, оккупационная власть требует компенсировать убытки и уплатить штраф "в бюджет республики" в 2 тыс. рублей, а также обращаются в "суд" с иском о прекращении аренды.

"Это при том, что определенная в документах арендная плата давно была внесена!" - подчеркнул Зоря.

Он также связал это с обысками у крымских татар, назвав "событиями из одного ряда".

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму пытаются снести храм ПЦУ.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, церковь, аренда, договор, ПЦУ
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