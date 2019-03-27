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В ГФС дали совет налогоплательщикам при смене фамилии

В ГФС дали совет налогоплательщикам при смене фамилии

КИЕВ. 27 марта. УНН. Физические лица - налогоплательщики должны сообщить органы Государственной фискальной службы об изменении места жительства или фамилии в течение месяца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе закарпатского подразделения ГФС.

"Изменили место жительства или фамилию - вовремя поставьте в известность органы ГФС. Специалисты органов ГФС Закарпатья подчеркивают, во избежание недоразумений с контролирующим органом, все физические лица - налогоплательщики обязаны в течение месяца со дня возникновения таких изменений подавать контролирующим органам сведения об изменении данных", - указали в ведомстве.

Как отмечается, это предусмотрено в Налоговом кодексе Украины и в Положении о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов.

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"Благодаря своевременно внесенной достоверной информации о регистрационных данных, налогоплательщики в определенный законодательством срок получат налоговые уведомления - решения о начисленных суммах налогов. Поэтому смогут выполнить свой долг по уплате налогов и избежать финансовых санкций", - добавили в ГФС.

Для этого физическим лицам следует подать в контролирующие органы соответствующие заявления по форме №5 ДР или форме №5 ДРП. Подаются они лично или через представителя по налоговому адресу (месту жительства).

Для заполнения заявлений необходимы данные паспорта и других документов, подтверждающих изменения данных. Внесение изменений в Государственный реестр осуществляется в течение трех рабочих дней. В отдельных случаях пяти дней.

Источник: УНН
Теги: ГФС, налоги, налогообложение
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