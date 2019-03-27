"Газпром" получил очередной отказ в Дании относительно маршрута "Северного потока-2" - Коболев

КИЕВ. 27 марта. УНН. "Газпром" получил очередной отказ в Дании относительно маршрута "Северного потока-2". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

"Газпром получил очередной отказ в Дании относительно маршрута Северного потока-2", - написал Коболев.

Он добавил, что теперь РФ "надо снова искать новый путь".

"А Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает", - добавил глава правления "Нафтогаза".

Как сообщал УНН, Дания примет решение по "Северному потоку-2", исходя из ситуации в Украине.

Добавим, что финансовый директор компании-оператора проекта "Северный поток-2" Пол Коркоран заявил, что рассчитывает до конца года получить разрешение от Дании на прокладку трубопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в Европу, который пока является единственной проблемой для проекта.