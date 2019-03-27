Госдеп США: Россия попытается вмешаться в выборы в Украине

КИЕВ. 27 марта. УНН. Россия будет пытаться вмешаться в выборы в Украине. Такую оценку озвучил Госсекретарь США Майк Помпео во время слушаний в Комитете бюджетных ассигнований Палаты представителей США, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"Россия вмешивалась в выборы в США и будет пытаться вмешаться в выборы в Украине в те полторы недели, которые остались и в течение недель, когда речь будет идти о формировании правительства", - заявил Помпео, отвечая на вопрос в Конгрессе.



По его словам, США решительно противодействуют угрозам от России, и Путин это понимает.



"Что касается России, думаю, мы продемонстрировали нашу решимость и, считаю, Владимир Путин это понимает. Я думаю, мы продемонстрировали нашу решимость противодействовать тем угрозам, которые он создает для Европы и Запада ... Риск продолжает существовать. Мы относимся к нему серьезно", - добавил Помпео



В таких сферах, как санкционная политика, выявление и высылка шпионов, увеличение оборонного бюджета, а также конкуренция в сфере поставок энергоресурсов - примеры политики США, которая беспокоит россиян, отметил Госсекретарь.



"Это не только санкции, которые превосходят то, что делала любая другая администрация, не только высылка 60 российских шпионов из США, увеличение оборонного бюджета США однозначно не приносит радости российскому руководству. Тот факт, что мы экспортируем нефть и газ по всему миру , создавая конкуренцию российской нефти и газу, это, уверяю вас, глубоко беспокоит россиян", - подчеркнул Помпео, выступая перед американскими законодателями.



В то же время, отметил госсекретарь США пытаются найти сферы возможного взаимодействия с Россией. Он, в частности, привел пример конфликта в Сирии, где США и Россия имеют возможность взаимодействовать в общих интересах.



Как сообщал УНН, по информации украинской разведки, для вмешательства в выборы Президента по всей территории Украины Россия рассчитывает провести информационно-пропагандистские кампании в украинском медиа-пространстве.