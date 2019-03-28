Британские депутаты отвергли все альтернативные варианты соглашения с ЕС по Brexit

КИЕВ. 27 марта. УНН. Британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов соглашения с Евросоюзом по Brexit. Голосование проходило в среду вечером в Палате общин, сообщает УНН.

В частности, законодатели проголосовали против проведения референдума для утверждения результатов переговоров по Brexit, отказа от Brexit совсем, выхода из ЕС без соглашения, вступления Соединенного Королевства в Европейскую ассоциацию свободной торговли и сохранения членства в Европейской экономической зоне, участия страны в европейском таможенном союзе, а также заключения преференциальных торговых соглашений с ЕС при невозможности заключить соглашение.

Кроме этого, был отвергнут альтернативный план оппозиционной Лейбористской партии, который предусматривал сохранение членства страны в таможенном союзе ЕС и тщательное согласование британских торговых правил правилам единого европейского рынка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Британии заявили, что Мэй потеряла доверие правительства и партии

Как сообщал УНН, ранее Палата общин британского парламента высказалась в пользу проведения серии голосований по различным альтернативам проекта соглашения об условиях Brexit.

В понедельник вечером депутаты 329 голосами против 302 поддержали поправку, внесенную консерватором Оливером Летуином, которая должна предоставить им возможность на этой неделе определить то, какой вариант осуществления Brexit будет приемлем для большинства членов Палаты общин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэй назвала условие своей отставки

Напомним, СМИ узнали о выходе двух британских заместителей министров в отставку из-за Brexit.