Трамп обсудил с главой Google вопросы обороны и беспристрастность в политике

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он провел встречу с главой компании Google Сундар Пичаи, в ходе которой они обсудили вопросы безопасности и беспристрастность в политике. Об этом американский лидер написал в среду на своей личной странице в сети Twitter, передает УНН.

Трамп положительно оценил результаты беседы с главой Google. В прошлом президент обвинял компанию в том, что она помогает армии Китая, а также обвинял в предвзятом отношении к его администрации и к его соратникам по Республиканской партии США.

"Только что встретился с президентом Google Сундар Пичаи, дела которого, очевидно, идут достаточно хорошо, - написал Трамп. - Он решительно заявил, что он полностью верен Вооруженным силам США, а не Вооруженным силам Китая. Также обсудили беспристрастность в политике и разные вещи , которые Google может сделать для нашей страны. Встреча закончилась очень хорошо!"

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Напомним, президент Трамп 16 марта обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии. За несколько дней до этого председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что деятельность Google в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны. По словам Дарфонрда, США "с большим беспокойством наблюдают" за работой в Китае "партнеров в сфере промышленности", которая является "прямой выгодой для китайской армии".

Как сообщал УНН, в конце августа президент Трамп выступил с утверждением, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google нечестно поступают с республиканцами и консервативно настроенными американцами, в чем он убедился на собственном опыте. Также в августе Трамп заявил, что социальным сетям Facebook и Twitter, а также поисковой системе Google следует быть осторожными в связи с якобы имеет место подтасовкой результатов поиска новостей о нем. Президент США также выразил мнение о том, Google и другие интернет-компании подавляют голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости о положении в США в период его президентства.