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1 апреля в Одессу прибудут два корабля НАТО

1 апреля в Одессу прибудут два корабля НАТО

КИЕВ. 28 марта. УНН. Два корабля НАТО прибудут в Одессу 1 апреля после выполнения задач по патрулированию в Черном море. Об этом сообщило в среду в Facebook посольство Канады в Украине, передает УНН.

“1 апреля 2019 года два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом”, — говорится в сообщении посольства.

Фрегат Королевских ВМС Канады “Торонто” и фрегат ВМС Испании “Санта Мария” прибудут в Одессу после патрулирование в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток.

“Во время пребывания в Одессе капитаны кораблей проведут встречи с военными ВС Украины и представителями местной власти, работать с военнослужащими ВМС Украины, а также будут принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов”, — резюмируют в сообщении.

Напомним, украинские курсанты проходят стажировку на кораблях военно-морских сил государств-членов НАТО.

Источник: УНН
Теги: Канада, НАТО, Одесса и Одесская область, Украина, Испания, посольство, корабль
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