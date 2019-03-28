С 2022 году все автомобили в ЕС будут оборудованы ограничителями скорости

КИЕВ. 28 марта. УНН. Европейская комиссия предварительно приняла нормы, которые с 2022 года сделают обязательными технологии ограничения скорости для всех автомобилей, продаваемых в Европейском союзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Согласно информации издания, сторонники этих мер утверждают, что они могут спасти тысячи человеческих жизней. Евросоюз ставит целью сократить смертность на дорогах к нулю к 2050 году.

По новым правилам, европейские автомобили должны будут оснащаться системой умной коррекции скорости (ISA), усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы.

“Ежегодно в 25 тысяч человек погибает на дорогах Европейского союза. Причина абсолютного большинства этих несчастных случаев — человеческий фактор. Благодаря новым усовершенствованным функциям безопасности, которые станут обязательными, мы сможем достичь такого же эффекта, который можно будет сравнить с введением ремней безопасности”, — заявила еврокомиссар Эльжбета Беньковска.

Среди других мер безопасности, которые планируется сделать обязательными для европейских автомобилей, грузовиков и автобусов, называют систему предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен — например, смартфоном, а также бортовым самописцем, аналогичным “черному ящику” в самолетах, чтобы в случае аварии было легче разобраться.

Кроме того водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет “слепых зон”.

По предварительным данным, к 2038 году количество серьезных травм при ДТП на европейских дорогах должно уменьшиться на 140 тысяч.

Европейское агентство по транспортной безопасности одобряет эти планы, но заявило, что новые правила должны утвердить также Европейский парламент и Совет ЕС. А этот процесс может занять несколько месяцев.

Глава британской ассоциации владельцев автомобилей Эдмунд Кинг, комментируя новость, согласился, что новые технологии могут спасти жизни, и добавил, что автономные системы экстренного торможения уже успели себя зарекомендовать.

“Если говорить о системе умной адаптации скорости, то все не так просто. Лучший ограничитель скорости — правая нога водителя. Правильная скорость зачастую ниже установленного предела, например, когда вы едете мимо школы или неподалеку дети. Но с системой принудительного ограничения скорости появляется соблазн ехать на пределе дозволенного”, — говорит он.

Стоит отметить, что Благотворительная организация Brake назвала одобрение новых норм ЕС историческим событием и призвала Британию ввести такие же меры после Brexit, но транспортное ведомство Соединенного Королевства ответило, что “немного скорости” все же полезно при обгоне или выезде на автомагистраль.

Напомним, что с 25 марта, на украинском трассах начали работу уже 75 радаров для измерения превышения скорости.

Ранее УНН сообщал, что в течение четырех месяцев в Украине за превышение скорости водители были оштрафованы на сумму, превышающую 9 млн гривен.