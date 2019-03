РФ искажает сигналы GPS в Крыму и на военных объектах - новое исследование C4ADS

КИЕВ. 28 марта. УНН. Технологии с дезориентации системы спутниковой навигации GPS были использованы более 10 тысяч раз российским оборудованием электронной войны, начиная с февраля 2016 года. Об этом говорится в новом отчете американской неправительственной организации C4ADS, сообщает УНН.

Искажения сигнала может привести к тому, что система неверно определит местоположение объекта, или корабль, или самолет не сможет правильно определить свое место пребывания или потерять доступ к системе позиционирования.

Обвинения России в искажении сигнала спутниковой системы навигации уже звучали, однако, такая деятельность является более широкой по объему, более диверсифицированной по географии и более длительной, чем раньше считалось, утверждают исследователи.

Всего исследователи обнаружили 9883 случая российского вмешательства в работу GNSS в 10 местах, которые повлияли на работу навигационных систем 1311 гражданских кораблей.

“Используя данные научного сенсора Международной космической станции, мы можем идентифицировать деятельность, представляет значительную угрозу для GPS-систем гражданских авиалиний в регионе”, — говорится в исследовании.

Аналитики приводят примеры деятельности по препятствованию работе Глобальной навигационной спутниковой системы GNSS на территории России, на оккупированных территориях и на военных объектах за рубежом. GNSS включает систему глобального позиционирования (GPS), русский GLONASS, европейскую Galileo и китайской Beidou.

Среди целей, которые Россия преследует осуществляя вмешательство в работу GNSS является защита стратегических объектов, в частности, на побережье Крыма, утверждают аналитики. Такую деятельность также используют для защиты Путина и сокрытых Россией зон.

Наиболее вероятно, передатчик, искажает сигналы GNSS в черноморском регионе, установлен на территории так называемого “Дворца Путина” на мысе Идокопас в Краснодарском крае, Россия. Резиденция, которая стоит миллионы долларов находится в собственности российских чиновников и, по сообщениям, ее строили для Путина.

Исследователи также используют искажения сигналов GPS на территориях, где Россия проводит активные боевые действия, в частности, в Сирии, отмечают исследователи.

Технологии GPS имеют широкую сферу применения и используются как в навигации, так и в оперировании сетями мобильных телефонов а также в работе рынков ценных бумаг, поэтому такая “электронная война” может нанести значительный ущерб, а сравнительно небольшая затратность технологий ведения такой войны может означать, что к искажению навигационных сигналов смогут прибегать не только страны, а и негосударственные деятели.

Как сообщал УНН, Норвегия заявила, что имеет электронные доказательства вмешательства России в работу системы глобального позиционирования (GPS) в течение учений НАТО осенью 2018 года и требует объяснений от России.

NEW REPORT: ABOVE US ONLY STARS, C4ADS "newest report on GPS spoofing in Russia, Crimea, and Syria! Check out our interactive online report here: https://t.co/GjiP0FAJ1B We detail how we used publicly available information and data from the ISS to uncover GPS spoofing activities. pic.twitter.com/nh4PNw0Pbt