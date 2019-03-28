Через новую волну репрессий в Крыму Украина обратилась к главе Совета Европы

КИЕВ. 28 марта. УНН. Украина в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье через новые задержания крымских татар в Крыму. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава украинского постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.

"Украинская делегация в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с новой волной репрессий временной оккупационной "власти" Крыма против крымских татар", - отметил глава украинской делегации.



По его словам, украинская сторона просит руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требует остановить все попытки "безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ" из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать Совет Европы согласно уставных задач.



Арьев добавил также, что аналогичное заявление украинская делегация направила комиссару СЕ по правам человека Дуне Миятович.







Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у фигурантов бахчисарайской части " дела Хизб ут-Тахрир".



Адвокатов, прибывших к месту проведения обысков, оккупанты не допустили.



В результате обысков известно о задержании не менее 20 крымских татар.



27 марта Постоянное представительство Украины при ООН направило всем государствам-членам официальное письмо, в котором обратил внимание на угрозу новой волны уголовных преследований крымских татар в оккупированном РФ Крыму



Как сообщал УНН, подконтрольный России Киевский районный суд оккупированного Симферополь 28 марта продолжит избирать меру пресечения еще 11 крымскотатарским активистам, которых задержали в ходе массовых обысков.